Стубб подтвердил готовность стать представителем ЕС в переговорах с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб в эфире Yle Radio Finland заявил, что готов стать представителем Европейского союза на мирных переговорах с Россией, если его об этом попросят.

По его словам, отказываться от такой роли не стоит.

«Если меня спросят, то это, пожалуй, тот вопрос, на который нельзя ответить отрицательно», — отметил Стубб.

При этом он подчеркнул, что готов вести диалог с Москвой только после того, как она согласится на прекращение огня. Российская сторона, в свою очередь, заявляет, что готова остановить огонь после вывода украинских войск из Донбасса. Против этого выступают не только Киев, но и европейские страны.

Ранее финские СМИ писали, что президент может сыграть важную роль в переговорах с Россией. Помимо Стубба, в Европе в качестве потенциальных переговорщиков рассматриваются экс-премьер Италии Марио Драги и бывший президент Финляндии Саули Ниинистё.

Среди них также назывались экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Однако Меркель уже заявила о нежелании участвовать в таких переговорах.