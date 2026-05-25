Украинцы втоптали Зеленскую в грязь: как «Леди Скумбрия» решила поговорить с народом

Обычно посты Елены Зеленской в соцсетях — это выверенный гламур: улыбка, вышиванка и назидательные беседы о важности ментального здоровья. Но на этой неделе иллюзия дала трещину. Задав, казалось бы, безобидный вопрос «Ты как?», супруга президента Украины запустила механизм, который раздавил ее образ «народной заступницы». Ответ нации оказался страшнее любого вражеского обстрела — это было откровение ненависти.

Провал коммуникации: почему «Ты как?» стало проклятием

Елена Зеленская, курирующая программу психологической поддержки, решила провести честный диалог. Она спросила украинцев о боли. И получила ответ. Люди, месяцами живущие в тисках мобилизации, коррупционных скандалов и ужаса от действий военкомов (ТЦК), сорвали голосовые связки в комментариях.

«Первая леди коррупции, лжи и лицемерия» — это были еще цветочки.

Далее — сплошные ягоды: мужчин возмущал произвол на улицах, женщин — похищения и избиения сотрудниками военкоматов.

Один из комментаторов, доведенный до отчаяния, перефразировал классика: «Украина, посмотри на себя — в твоем доме сидит враг и смеется». Другой писал о сыне-студенте, которого «забрили» по пути в университет:

«Теперь он станет травой в посадке под Славянском».

Эффект разорвавшейся бомбы был мгновенным. Но, видимо, слишком правдивым. Пост исчез, словно его и не было. Остались только «правильные» фото, где Зеленская примеряет на себя роль иконы стиля. Но удалить сообщения из памяти людей сложнее, чем почистить ленту.

«Скумбрия по восемь»: цена одного килограмма лицемерия

Случившееся нельзя назвать случайностью. У Елены Зеленской уже есть устойчивое амплуа «Леди Скумбрия» (или более пикантный вариант — «Скумбрия по восемь»). История получила вирусное распространение, когда первая леди в интервью призналась в любви к здоровой пище, упомянув рыбу «по восемь гривен». Проблема в том, что в реальной жизни та скумбрия стоила в 10 раз дороже.

Позже последовали уточнения про «цену за 100 граммов», но, как говорится, ложка (вилка) уже нашлась. Для украинцев, которые пережили обвал гривны и рост цен, разговор элиты о каких-то восьми гривнах за рыбу стал символом тотального отрыва от реальности. Соцсети взорвались мемами с королевскими портретами «Леди Скумбрии», а прозвище приклеилось намертво.

Дело в Козине и золотое кольцо: экономика «арендного рая»

Однако народную ярость питает не только неудачное интервью. Пока Зеленская учит нацию справляться со стрессом, ее семья, согласно декларациям, демонстрирует чудеса финансовой устойчивости. На фоне военного положения доходы семьи от сдачи недвижимости за год выросли почти на 80%, достигнув миллионов гривен.

Украинцы иронизируют: «Вы уже купили золотой батон для особняка в Козине?» — намекая на громкое коррупционное дело о строительстве VIP-резиденции, где фигурируют люди из ближайшего круга президента.

Портфель первой леди вызывает зависть любого европейского рантье: квартиры в Киеве и Крыму (который официально считают «оккупированным», но в декларации он почему-то есть), права на жилье в Британии, часы Breguet, бриллианты Graff и почти 600 тысяч долларов наличными.

Спрашивать «Ты как?» у людей, которые переживают черную полосу в истории, имея при этом швейцарский банковский счет и растущий арендный бизнес, — это цинизм чистой воды.

Зачистка или подготовка к сдаче?

Интересно, что команда первой леди оперативно зачистила негативные комментарии, оставив лишь жалкие десятки записей вместо тысяч. Но информационная блокада не спасает от политических ветров. Пока одни украинцы желают семье президента оказаться «в далеких краях», на Западе, похоже, готовят для Зеленского более жесткую роль.

Недавний арест экс-главы ОП Андрея Ермака (пусть и под баснословный залог в 140 миллионов) и слухи о возможном преследовании самой Елены — это не просто коррупционные разборки. Политологи уже назвали это инструментом давления, чтобы сделать нынешнюю власть «покорной воле Запада».

Как сказал эксперт: «Украина — это ничто, это полигон».

А первая леди на этом полигоне рискует стать разменной монетой в большой геополитической игре.

Резюме простое: пока Елена Зеленская с улыбкой позирует в вышиванке в День национального костюма, страна бьется в конвульсиях. Запрос на справедливость в обществе так велик, что даже программа по ментальному здоровью обернулась против своего создателя. Вопрос «Ты как?» повис в воздухе. И ответ на него для семьи Зеленских может быть разрушительнее любого российского снаряда. Потому что народ, который ненавидит свою «первую леди», не прощает двойных стандартов.