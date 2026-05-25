Глава МИД Эстонии объяснил, почему Европа не станет посредником по Украине

Европа не может стать посредником в переговорах России и Украины, так как эта роль означает нейтральную позицию. Об этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил изданию ERR.

Цахкна считает, что Россия якобы «пытается» вовлечь Европу в переговоры в качестве посредника, чтобы избежать санкций, а в особенности полного запрета на морские перевозки на всей территории ЕС, который министр назвал «болезненной вещью». Однако Европа не согласится на посредничество, подчеркнул он.

«Роль посредника означает нейтральную позицию для поиска компромисса между Украиной и Россией. Это абсолютно не является нашей целью. Наша цель – сформулировать и однажды, если состоятся какие-либо переговоры, отстаивать то, как будет выглядеть европейская архитектура безопасности, в которой у Украины определенно будет очень большая роль. Какими будут гарантии безопасности – не только для Украины, но и со стороны Украины для нас», — отметил министр.

Также Цахкна добавил, что на будущих переговорах должен обсуждаться «процесс восстановления» Украины и «ответственность России». Он также уверен, что сейчас европейцы должны «выдержать стратегическую и терпеливую паузу», оказать «большее давление» на Россию и «привести» Москву «к серьезным переговорам».

«Это невозможно сделать, выступая в роли посредника, который должен быть нейтральным, как мы видели в некотором смысле в случае с [президентом США Дональдом] Трампом, хотя в какой-то момент все потеряли самообладание, потому что роль посредника больше превратилась в давление на Украину», — отметил глава МИД Эстонии.

Также он подчеркнул, что в Европе вряд ли кто-то сможет выступить от имени всех стран и добиться всеобщего признания.

18 мая издание Politico сообщило, что на роль переговорщика с Россией от ЕС могут претендовать экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. При этом Меркель уже отказалась быть посредником в переговорах.

Затем финская газета Helsingin Sanomat рассказала, что в ЕС рассматривают кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией. Сам Стубб также сказал, что готов представлять Евросоюз на переговорах.