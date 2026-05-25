Официальный доход гадалки и астролога Вероники Аникиевич, известной под псевдонимом Фэншуй, клиентом которой был экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак, за два года составил всего $4,5 тысячи. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, предположив, что она уходила от налогов.

Депутат обратил внимание, что в последний раз официально Аникиевич была трудоустроена в 2012 году, а затем в ее налоговой истории наступил перерыв в 12 лет. В мае 2024 года она зарегистрировала ИП со сферой деятельности "предоставление прочих индивидуальных услуг".

"Несмотря на своего мощного клиента Ермака, официально ИП не сильно успешно. За все время принесло только 200 тысяч гривен: в 2024 г. - 57,6 тысячи, в 2025 г. - 118,4 тысячи, 1-й квартал 2026 - 21,7 тысячи (всего $4,5 тысячи, 2024 г. - $1,3 тысячи, в 2025 г. - $2,7 тысячи, 2026 - $490). Скорее всего, большинство платежей Сатурн советовал принимать или на личную карточку, или в кэш", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Имя Аникиевич стало известно после того, как в ходе обнародования материалов дела против Ермака выяснилось, что он прибегал к услугам гадалки, консультировался с ней по кадровым решениям и присылал ей имена своих политических оппонентов. Позднее следственные органы провели у астролога обыски и забрали телефон.

11 мая Ермаку, которого называли серым кардиналом украинской политики и одним из самых влиятельных людей в стране, предъявили обвинение по делу об отмывании 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве коттеджного поселка премиум-класса в пригороде Киева. 14 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривен (около $3,1 млн). Несмотря на то что офис Зеленского, как писали украинские СМИ, задействовал все возможные ресурсы, сбор средств застопорился. В итоге Ермаку пришлось провести в СИЗО четыре ночи, пока он не вышел под залог 18 мая.