Россияне начали массово покидать одну из любимых стран

Черногорская газета «Дан» привела данные, согласно которым Черногорию покинули более 14 тысяч жителей, имеющих гражданство России. Ранее в стране было зарегистрировано чуть более 21 тысячи россиян.

«Дан» отмечает, что россияне начали покидать Черногорию по мере введения санкций против России. По данным газеты, из Черногории уехали более 70 процентов граждан РФ, в основном - в Сербию и Испанию.

По версии издания, российских граждан, как и других иностранцев, «дополнительно демотивирует» жесткий черногорской Закон об иностранцах и неблагоприятный деловой климат.

Наталья Герасимова, владелица компании, занимающейся регистрацией иностранных фирм, назвала одной из причин отъезда иностранцев черногорскую банковскую систему: она только развивается и всё еще находится на очень низком уровне, из-за чего сложно открыть даже обычный счет.

Путешественник описал пять стран мира фразой «с любовью ждут русских туристов»

Предприятие регистрируют, но банк отказывается открывать для него счет.

Она добавила, что иностранцы платят налоги и взносы, но у них нет медицинской страховки. Также они не могут получить выгоды от отчислений в фонд пенсионного страхования. В МВД страны нет справочной службы, которая разъяснила бы условия получения и продления ВНЖ. Чиновники сократили сроки подачи документов, и теперь иностранцы проводят в МВД по 3-4 часа ради подачи обычного заявления.

Герасимова отметила, что многие граждане России больше не могут в полной мере пользоваться своей недвижимостью, поскольку её стоимость составляет менее 150 тысяч евро. Это значит, что владельцы не могут находиться в ней более 90 дней в году. Отдельно собеседника газеты прокомментировала сообщения о возможном введении визового режима для россиян в Черногории.

«Если для россиян введут визовый режим, мы не сможем открывать счета для ведения бизнеса, не будем получать медицинскую помощь, а это значит, что мы уедем туда, где всё это доступно: с визами - в Испанию и Португалию, без виз - в Сербию», - подчеркнула она.

Герасимова добавила, что Черногорию также покидают граждане Белоруссии и Украины.

По данным «Дан», в конце 2025 года в Черногории проживало около 100 тысяч зарегистрированных иностранцев, при этом самые многочисленные группы составляли граждане Сербии, России и Турции. Ранее в Черногории ужесточили миграционное законодательство: чтобы получить ВНЖ за покупку недвижимости в стране, жилье должно стоить не меньше 150 тысяч евро.

При этом Forbes рассказывал, что в 2022 году более 100 тысяч россиян зарегистрировались в официальных органах Черногории. Журнал связывал интерес граждан РФ к стране с тем, что одно из оснований для получения ВНЖ Черногории - открытие собственной компании. В 2022-м россияне открыли в Черногории больше тысячи компаний.