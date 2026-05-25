«Драматичный момент»: США рискуют оказаться на грани «гражданской войны»

Покушения на президента Дональда Трампа говорят об усиливающемся расколе в США, есть риск того, что одно из них окажется успешным, поставив страну на грань гражданской войны. Об этом заявил aif.ru политолог‑американист Малек Дудаков.

23 мая возле Белого дома мужчина достал револьвер и сделал несколько выстрелов в сторону поста Секретной службы США. Агенты открыли ответный огонь. Подозреваемый, 21-летний Насир Бест, был ранен и доставлен в больницу, где скончался. По данным американских СМИ, у стрелка было психическое расстройство, он считал себя Иисусом Христом.

По словам политолога‑американиста Малека Дудакова, последнее покушение на президента США Дональда Трампа, который во время стрельбы находился в Белом доме, «менее серьезное», чем те, что были раньше. Однако ситуация ухудшается вместе с падением рейтингов американского лидера.

«Трамп своей политикой, конфликтом в Иране, миграционными рейдами и другими действиями настроил против себя немалую часть американского общества. Поэтому рейтинги у Трампа упали в последних опросах, они уже около 30 %. Когда тебя, твою политику негативно воспринимает две трети населения Соединенных Штатов, нет ничего удивительного в том, что некоторые из них, радикализовавшиеся, попытаются с тобой собственноручно разобраться», — пояснил эксперт.

По его словам, это уже напоминает «соревнование», некий спорт, и есть риск, что «кому‑то из этих стрелков удастся все‑таки добраться» до Дональда Трампа, что может привести к очень тяжелым последствиям для США.

«Это будет очень драматичный момент, потому что, если Трамп будет тяжело ранен или, не дай Бог, убит в ходе одного из таких нападений, Америка может оказаться на грани гражданской войны», — отметил политолог.

Он не исключил дальнейшего роста уровня политического насилия, в том числе и попыток покушения на кандидатов на выборах в Конгресс, до которых остается менее пяти месяцев.

Дудаков также напомнил, что подобная ситуация уже складывалась в США во второй половине прошлого века.

«Последний раз такой взрыв политического насилия был характерен для Америки в 60‑е годы — после убийства Джона Кеннеди, потом убийства Мартина Лютера Кинга, Малкольма Икса, сенатора Бобби Кеннеди, который думал пойти на президентские выборы в 1968 году. Тогда, конечно, Америка тоже находилась в тотальном раздрае. (…). Риски для Трампа и для его сторонников очень‑очень большие», — резюмировал он.

Ранее, 4 мая, в Вашингтоне во время выступления президента Дональда Трампа агенты Секретной службы США вступили в перестрелку с вооруженным мужчиной. Территория Белого дома была оцеплена, а журналистов президентского пула эвакуировали в безопасное помещение. При этом Трамп не прервал выступление. А 25 апреля Коул Томас Аллен попытался прорваться с оружием в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил ужин с участием Трампа и первых лиц государства.

При этом первое покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года в Пенсильвании — тогда пуля прострелила верхнюю часть правого уха политика. Второе — 15 сентября 2024 года во Флориде, где стрелка заметили в кустах во время игры в гольф. Третье — 14 октября 2024 года в Калифорнии, где у задержанного нашли дробовик и фальшивый пропуск.