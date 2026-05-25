Иран раскрыл роль России в переговорах с США

Иран постоянно контактирует с Россией по вопросу ирано-американских переговоров об урегулировании конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Бакаи, передает РИА Новости.

«Мы постоянно поддерживаем контакты с Россией и Китаем по поводу переговоров [с США]. Вчера прошла важная встреча замглавы МИД Ирана по политическим вопросам [Маджида] Тахт-Раванчи с послами России и Китая в Тегеране, они обсудили последние события дипломатического процесса между Ираном и США», — указал дипломат.

Ранее Бакаи заявил, что Иран и США пришли к соглашению по значительной части вопросов. При этом он подчеркнул, что это не означает скорое подписание документа.

Также газета The Washington Post (WP) сообщила, что Вашингтон и Тегеран предварительно согласились продлить режим прекращения огня на 60 дней для финализации процесса урегулирования конфликта.