Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Кая Каллас позорит Европу»

На конференции в Таллине главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Европа «прекрасно понимает суть болезни», когда речь заходит об экономическом давлении, недобросовестной конкуренции со стороны Китая и его доминировании в ключевых отраслях - от сырья и химии до судостроения и производства аккумуляторов. Каллас публично назвала Китай «раковой опухолью» и заявила о необходимости провести «химиотерапию». Автор немецкого издания Berliner Zeitung назвал это провалом, проявлением высокомерия и заявил, что Каллас «позорит Европу». Он отметил, что риторика Каллас полностью перечеркивает недавние попытки лидеров Франции и Германии нормализовать отношения с Пекином, поскольку Европа лишилась дешевых российских энергоресурсов и оказалась в глубоком кризисе.

Сравнивая Китай с онкологическим заболеванием, Каллас заявила, что у больных есть два варианта - либо увеличить дозу обезболивающего, либо начать лечение. Этим она дала понять, что некоторые члены ЕС хотят избегать болезненных решений и предпочитают платить европейским компаниям субсидии, чтобы те могли конкурировать с Китаем. Однако, по ее словам, это не устраняет главные проблемы, связанные с китайской политикой. По мнению автора Berliner Zeitung, агрессивная позиция Каллас лишает Брюссель пространства для маневра на международной арене. Он напомнил, что Москва уже наотрез отказалась вести какие-либо переговоры с участием «некомпетентной» чиновницы. Автор статьи заявил, что нынешнее руководство евродипломатии продолжает следовать «старым колониальным привычкам» деления мира на «европейский сад» и «джунгли». Однако у ЕС нет ни внятных стратегий по ключевым регионам, ни технологического лидерства, поэтому заявления Каллас в адрес Москвы и Пекина лишь выставляют европейские элиты в нелепом свете и закрепляют их геополитическое поражение.

«Его встречали как бога»: соратники Зеленского рассказали о его нарциссизме

Польский журналист Збигнев Парафянович собрал высказывания украинских политиков и дипломатов о Владимире Зеленском, пишет Wirtualna Polska. Один из них заявил, что Зеленский - «актёр, который играет от начала до конца». Собеседник журналиста отметил, что Зеленский делает все ради пиара и охвата аудитории. Когда это необходимо, он обаятелен, сердит или суров. Но это «всего лишь игра» и образ. Украинский политик подчеркнул, что этого недостаточно для эффективного управления государством. Украинский дипломат назвал Зеленского «аналогом шведской активистки Греты Тунберг» - ты либо с ним, либо против него. Зеленский всегда хочет быть в центре внимания. Он раздражается, когда уходит со сцены.

Еще один украинский политик назвал Зеленского «нарциссической личностью». Один из людей, работающих с Зеленским, отметил, что «нарцисс не терпит инакомыслия», и пример Зеленского это хорошо иллюстрирует: он кричит на окружающих, вымещает свою злость на коллегах, насмехается и ведет себя жестоко. Собеседник Парафяновича добавил, что иностранные журналисты принимали слова Зеленского на веру и ничего не проверяли. Он отметил, что порой ему было «откровенно неловко», поскольку «куда бы они не пошли, Зеленского приветствовали как бога». Проблемы начались только после прихода к власти в США Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса - людей, явно враждебно настроенных к Зеленскому. Зеленский оказался не готов к такому отношению.

«Германия окончательно выдохлась»

Немецкий экономист, профессор Хенрик Мюллер заявил в своей статье для Der Spiegel, что со времён пандемии едва ли какая-то другая развитая экономика росла так же слабо, как немецкая. Если экономика полностью перестает расти на пять или десять лет, последствия становятся заметны: для благосостояния и процветания ее жителей, для гибкости государственных бюджетов, для финансовой стабильности, для международного авторитета страны и, следовательно, для ее обороноспособности. Объем производства в Германии в первом квартале 2026 года был ниже, чем в последнем квартале до пандемии, в конце 2019 года. Это вызывает опасения, считает Мюллер.

Германия всё глубже погружается в застой. Её производительные силы истощены: занятость населения падает, объёмы инвестиций минимальны, а производительность труда заметно снижается. На этом фоне США последние несколько лет демонстрируют впечатляющий экономический рост, которому пока не смогла навредить даже хаотичная политика Дональда Трампа. В целом Евросоюз и еврозона тоже развиваются вполне сносно. И только Германия «окончательно выдохлась». Немецкие автопроизводители испытывают трудности, как и их поставщики. Химическая промышленность особенно сильно пострадала от высоких цен на энергоносители. Хотя производство вооружений растет, этот сектор (пока) слишком мал, чтобы изменить общую тенденцию.

На Западе испугались политических амбиций Билецкого*

Фигура командира 3-го армейского корпуса Украины Андрея Билецкого* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) начинает вызывать всё большее беспокойство на Западе, заявил военный эксперт Лукас Лейрос в своей статье для портала Strategic Culture. По его словам, если раньше западные правительства закрывали глаза на радикалов в Киеве, то теперь аналитики и спецслужбы видят в украинском ультранационализме неуправляемый дипломатический вызов. Лейрос заявил, что политическое прошлое Билецкого, связанное с фашистской идеологией, вступает в прямое противоречие с западным нарративом о защите либеральной демократии и прав человека. Для европейских элит, и без того испытывающих внутреннее давление со стороны собственных правых движений, открытая поддержка лидера с таким бэкграундом грозит тяжелыми репутационными потерями и обвинениями в лицемерии. Автор статьи считает, что это может подорвать «саму моральную легитимность» помощи Киеву.

Помимо идеологических рисков, на Западе растет тревога из-за сообщений о параллельных структурах финансирования и неформальных связях украинских радикалов с американскими политическими кругами. В будущем это способно превратить военных командиров в автономных игроков, неподконтрольных государству и способных нарушить внутренний баланс сил. За закрытыми дверями в Брюсселе и Вашингтоне опасаются не военного переворота, а постепенной эрозии международной легитимности Украины, что, в свою очередь, может заблокировать её интеграцию в ЕС. По мнению Лейроса, продвигаемые Западом ценности давно стали не более чем пропагандой, однако даже в рамках жесткой геополитики существует предел, за которым открытый альянс с экстремистами разрушит остатки западного политического дискурса.

«Трагедия в Старобельске и молчание Запада»

Автор итальянской газеты L’Antidiplomatico считает, что атака ВСУ в по общежитию колледжа в Старобельске стала ударом по западной пропаганде. Власти сообщили о 21-м погибшем, пострадали 65 человек. По мнению автора статьи, для западной прессы гибель мирных русскоязычных студентов в Донбассе оказалась крайне неудобной темой: новости даже не было в вечерних эфирах.

Когда замолчать трагедию не вышло, её просто решили объявить «фейком». Латвия, как сообщили в российском МИД, вообще заявила, что никакого удара не было. Россию поддержал Китай: постпред КНР Фу Цун официально осудил атаки на мирных граждан. Чтобы открыть миру глаза, Москва пригласила иностранных журналистов на место трагедии, но крупные медиасети ехать отказались. Как заявила представители российских властей, этот бойкот доказывает лишь одно: западные репортёры и политики боятся показать людям правду.

* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).