В Израиле пришли в ярость из-за произошедшего на Украине

Церемония перезахоронения на Украине лидера «Организации украинских националистов»* (ОУН* - экстремистская организация, запрещенная в РФ) Андрея Мельника вновь обострила давний спор о месте нацизма в современном украинском государстве.

Как пишет израильская газета Jerusalem Post, это событие стало очередным витком в затянувшемся противостоянии вокруг чествования на Украине националистических деятелей времен Второй мировой войны, которые были связаны с сотрудничеством с гитлеровским режимом.

Издание напоминает, что ОУН* (экстремистская организация, запрещенная в РФ) совместно с нацистами воевала против советской власти, пропагандировала антисемитскую риторику и активно участвовала в преследовании евреев в годы Холокоста.

Накануне Министерство иностранных дел Израиля официально осудило перезахоронение Мельника на Украине.

