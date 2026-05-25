В Нигерии 16-летний подросток выдавал себя за 30-летнего и пытался участвовать в выборах

В Нигерии 16-летний подросток выдавал себя за 30-летнего и пытался избраться в Палату представителей, пишет Oddity Central.

В Нигерии разгорелся скандал вокруг кандидата в Палату представителей Махмуда Садиса Бубы, известного в соцсетях как «Чудо Зарии». Он рассказывал, что ему 30 лет, у него есть школьный аттестат, а раньше он работал водителем. Африканец также заявлял, что решил пойти в политику по просьбе жителей своего округа. Пользователи соцсетей называли его символом перемен и инклюзивности в нигерийской политике.

Однако в сеть попали документы, согласно которым Буба якобы родился не в 1995, а в 2010 году. Это означало бы, что ему всего 16 лет, и он не имеет права участвовать в выборах.

В интернете появились фотографии паспорта, школьных документов и свидетельства о рождении, указывающие на несовершеннолетний возраст политика. Бывший учитель Махмуда также заявил журналистам, что преподавал ему в средней школе и что кандидат действительно несовершеннолетний.

Сначала сторонники Махмуда защищали его и называли происходящее клеветой, однако позже кандидата дисквалифицировали по обвинению в подделке возраста. После этого он официально снял свою кандидатуру с выборов.

Теперь в Нигерии обсуждают, как подросток смог пройти партийный отбор и стать одной из самых обсуждаемых фигур местной политики.