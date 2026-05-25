Раскрыты данные американской разведки о местонахождении верховного лидера Ирана

По данным американской разведки, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи скрывается в неизвестном месте, у него ограничен доступ к внешнему миру, а связь с ним возможна только через курьеров. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников.

По данным телеканала, иранские чиновники испытывают трудности с коммуникацией внутри собственной правительственной системы. Утверждается, что это главная причина, по которой детали потенциальной сделки с Ираном и ранее достигнутых соглашений появляются медленно.

Когда США направляют детали потенциального соглашения иранской стороне, трудности установления контакта с верховным лидером приводят к длительной задержке в получении ответа, заявили два чиновника.

Представитель Белого дома отказался комментировать разведданные о местонахождении верховного лидера и иранские методы связи.