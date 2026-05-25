В Китае опровергли информацию о критике премьера Японии

Официальный Пекин опроверг публикацию британской газеты Financial Times, в которой утверждалось, что в ходе недавних китайско-американских переговоров прозвучала критика в адрес премьер-министра Японии Санаэ Такаити со стороны председателя КНР Си Цзиньпина. С соответствующим заявлением на регулярном брифинге выступила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Дипломат напомнила, что китайская сторона уже обнародовала всю необходимую информацию по итогам встречи глав Китая и США.

«Содержание упомянутых вами сообщений не соответствует данным, имеющимся в распоряжении китайской стороны», — заявила Мао Нин, комментируя запрос журналистов по поводу статьи в Financial Times.

Таким образом, Пекин решительно отвергает саму постановку вопроса о том, что в ходе переговоров китайский лидер позволял себе критические высказывания в адрес японского премьера.

Контекст этой дипломатической полемики связан с недавними международными контактами высокого уровня. Президент США Дональд Трамп находился с визитом в Китайской Народной Республике в период с 13 по 15 мая. Эта поездка была детально освещена официальными СМИ обеих стран. Сразу после завершения визита американского лидера с ним провел телефонные переговоры премьер-министр Японии. Примечательно, что, общаясь впоследствии с представителями прессы, Такаити отметила: президент США подробно рассказал ей о содержании поездки в КНР, однако поставил условие не разглашать эти подробности в открытой печати.

Именно эта закрытая информация, вероятно, и дала почву для предположений, которые в итоге вылились в публикацию Financial Times. Китайское внешнеполитическое ведомство традиционно придерживается принципов невмешательства и уважения к суверенитету других государств, избегая публичных выпадов в адрес лидеров третьих стран.