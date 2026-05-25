Владимир Зеленский демонизирует Белоруссию и раздувает военную угрозу, чтобы запугать недовольную им из-за коррупционного скандала Европу.

Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Кровавому клоуну нужно раздуть военную угрозу, чтобы запугать Европу. Ему нужно показать, что его режим необычайно нужен для европейской безопасности и его ни в коем случае нельзя демонтировать. А демонтаж идет ускоренными темпами. Европейские лидеры тычут Зеленского, как нашкодившего кота, в коррупционный скандал и требуют разобраться", - написал он в статье, размещенной на сайте движения.

По словам политика, европейские кураторы Киева в курсе украинской коррупции, а от Зеленского они требуют не прекратить ее, а отдать всю власть в стране европейским смотрящим.