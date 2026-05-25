$71.2182.54

Liga.net: Тихановская обсудит присутствие белорусской оппозиции на Украине

Газета.Ruиещё 1

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прибыла в Киев, чтобы обсудить открытие так называемой «миссии демократических сил» страны на Украине. Об этом пишет украинское издание Liga.net со ссылкой на документ офиса политика.

Тихановская собралась открыть «миссию» белорусской оппозиции на Украине
© Газета.Ru

Тихановская приехала с официальным визитом в Киев 25 мая. Издание пишет, что оппозиционерка планирует обсудить перспективы сотрудничества между так называемыми «демократическими силами» Белоруссии и властями Украины, а также «ужесточение международной координации» против России и белорусских властей. Также речь будет идти об «институциональном присутствии» белорусской оппозиции на Украине.

«Среди тем – статус и перспективы белорусов на Украине (прежде всего белорусских добровольцев и членов их семей), открытие миссии демократических сил Беларуси в Киеве, развитие постоянного политического диалога и назначение специального представителя по отношениям с демократической Беларусью», – сказано в документе о целях визита Тихановской в Киев.

Также Тихановская отметила, что после прибытия в Киев она первым делом посетила могилу белорусской наемницы Марии Зайцевой, которая участвовала в боевых действиях на стороне ВСУ и не выжила в боях под Артемовском (Бахмутом).

21 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев ждет визит Тихановской, а не Лукашенко. 4 мая Сибига и Тихановская обсудили в Ереване ситуацию в Белоруссии.

В феврале сообщалось о том, что Зеленский во время встречи с Тихановской пообещал ей политическую поддержку и заявил о готовности помогать бежавшим из Белоруссии оппозиционерам.

В марте Тихановская назвала Белоруссию и Украину «естественными союзниками», а их общим противником – «идеологию русского мира».