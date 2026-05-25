Пленный украинский военнослужащий Даниэль Жарков признался, что в 2014 году несколько раз ездил на Майдан в Киев за денежное вознаграждение. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в 2014 году ему поступило предложение «легкого заработка денег». Задача его компании состояла в том, чтобы просто стоять на площади и выпивать, создавая видимость массовости.

«Стояли себе там, пили до утра, могли чисто показаться, что мы там есть, а на самом деле пойти на игровые автоматы. Платили 600-800 гривен на то время — это за сутки, получается: в 8 вечера нас либо привезли, либо мы сами приехали, и в 8 утра мы заканчивали», — добавил мужчина.

Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, однако сбежал. Позднее его задержали и отправили на фронт в составе одной из бригад националистической группировки.