Журналист, автор книг о России Рафаэль Пош-де-Фелиу считает, что «жесткий антироссийский курс» загнал крупнейшие страны Евросоюза в глубокий политический кризис, и спасти их может только смена лидеров. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Junge Welt.

По мнению журналиста, Германия полностью вычеркнула из памяти уроки истории. Еще тридцать лет назад никто не верил, что Берлин снова объявит Москву главным врагом, а сегодня немецкие власти открыто говорят о войне с РФ в 2029–2030 годах. Пош-де-Фелиу считает, что многолетнее «немецкое покаяние» за Вторую мировую войну оказалось фарсом.

«Вся так называемая проработка прошлого, о которой нам твердили десятилетиями, в итоге оказалась своего рода комедией», - заявил он.

ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за его слов о России

Журналист добавил, что действующие правительства Германии, Франции и Британии столкнулись с беспрецедентным падением рейтингов. Уровень поддержки чиновников упал до 20-25 процентов, а недовольство граждан превысило 60 процентов. По мнению эксперта, главная надежда Европы сейчас связана с полной сменой этих политических элит. Новые лидеры должны трезво оценить ситуацию, ведь даже без прямого конфликта НАТО и России двусторонние отношения уже испорчены на десятилетия вперед.

При этом антироссийский настрой в ЕС неоднороден - например, в Испании он значительно слабее, чем в Германии. Пош-де-Фелиу допустил, что появление политиков, готовых открыто спорить с общим курсом Брюсселя, может запустить масштабный перелом в сознании европейцев.

«Ситуация не только драматична, но и парадоксальна: ЕС теряет все большее влияние в глобальном масштабе, и европейцы должны это осознавать», - подчеркнул Пош-де-Фелиу.

В 2025 году Евросоюз представил свою стратегию «Готовность 2030» («Readiness 2030»), в которой изложены планы по реагированию на новые угрозы, включая военные конфликты. План предусматривает, что европейские страны потратят 1,25 триллиона долларов на оборону в течение следующих пяти лет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что «Готовность 2030» предполагает перевооружение и «развитие потенциала для обеспечения надежного сдерживания». Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что к 2030-му Европа хочет быть полностью готова к военной конфронтации с Россией.

Шойгу сообщил, что более десяти европейских стран, включая Британию, Германию, Италию, Канаду и Польшу, планируют совместно производить вооружения. Также они намерены вместе закупать критически важное для оборонного сектора сырья, хранить его и управлять его запасами. По словам Шойгу, несмотря на серьезные экономические проблемы, страны Евросоюза не хотят «понижать градус воинственности».