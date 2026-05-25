Пока вы спали: меры США по Ирану и новая схема мошенников в РФ
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Вучич заявил о своей возможной отставке
Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай заявил, что не исключает возможности своей отставки в будущем. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, это связано с приближением окончания его президентского срока, который истекает в 2027 году после переизбрания в 2022 году.
Он также напомнил, что ранее в стране обсуждались планы проведения парламентских выборов осенью — в период с конца сентября до середины ноября.
Рубио раскрыл планы США по Ирану
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов рассматривать альтернативные меры в отношении Ирана, если дипломатические усилия не приведут к результату. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что США продолжают давать шанс переговорам и стремятся к достижению выгодной сделки, однако не исключают иного сценария действий.
По словам Рубио, стороны всё ещё работают над возможными договорённостями, а окончательное решение будет зависеть от итогов дипломатического процесса.
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу
Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины, рассказали в региональном оперативном штабе. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, в результате первого удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроснабжением и подачей воды.
Также зафиксированы разрушения в жилых домах и административных зданиях, один мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.
Мошенники внедрили в схемы обмана «выплаты пенсионерам»
Мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая пенсионерам «выплаты по программе поддержки» с условием предварительной оплаты. Об этом сообщает ТАСС.
В МВД РФ сообщили, что злоумышленники представляются сотрудниками социальных служб, ЖКХ и страховых компаний, чтобы убедить граждан перевести деньги якобы для получения компенсаций.
Также аферисты под предлогом замены счётчиков и обновления полисов ОМС пытаются получить доступ к персональным данным и денежным средствам.
Сделка США и Ирана предусматривает отказ Тегерана от обогащенного урана
Предварительные договорённости между США и Ираном предусматривают отказ Тегерана от запасов обогащённого урана, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
По данным издания, Иран также должен подтвердить отсутствие планов по созданию ядерного оружия и согласиться на утилизацию имеющихся запасов урана.
При этом стороны пока не подписали окончательных документов, а детали соглашения продолжают обсуждаться.