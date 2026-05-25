Пока вы спали: меры США по Ирану и новая схема мошенников в РФ

Вучич заявил о своей возможной отставке

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай заявил, что не исключает возможности своей отставки в будущем. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это связано с приближением окончания его президентского срока, который истекает в 2027 году после переизбрания в 2022 году.

Он также напомнил, что ранее в стране обсуждались планы проведения парламентских выборов осенью — в период с конца сентября до середины ноября.

Рубио раскрыл планы США по Ирану

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов рассматривать альтернативные меры в отношении Ирана, если дипломатические усилия не приведут к результату. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что США продолжают давать шанс переговорам и стремятся к достижению выгодной сделки, однако не исключают иного сценария действий.

По словам Рубио, стороны всё ещё работают над возможными договорённостями, а окончательное решение будет зависеть от итогов дипломатического процесса.

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу

Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины, рассказали в региональном оперативном штабе. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, в результате первого удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроснабжением и подачей воды.

Также зафиксированы разрушения в жилых домах и административных зданиях, один мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Мошенники внедрили в схемы обмана «выплаты пенсионерам»

Мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая пенсионерам «выплаты по программе поддержки» с условием предварительной оплаты. Об этом сообщает ТАСС.

В МВД РФ сообщили, что злоумышленники представляются сотрудниками социальных служб, ЖКХ и страховых компаний, чтобы убедить граждан перевести деньги якобы для получения компенсаций.

Также аферисты под предлогом замены счётчиков и обновления полисов ОМС пытаются получить доступ к персональным данным и денежным средствам.

Сделка США и Ирана предусматривает отказ Тегерана от обогащенного урана

Предварительные договорённости между США и Ираном предусматривают отказ Тегерана от запасов обогащённого урана, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, Иран также должен подтвердить отсутствие планов по созданию ядерного оружия и согласиться на утилизацию имеющихся запасов урана.

При этом стороны пока не подписали окончательных документов, а детали соглашения продолжают обсуждаться.