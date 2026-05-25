Меган Маркл крупно опозорилась

Герцогиня Сассекская крупно опозорилась на форуме в Швейцарии. Меган Маркл обвинили в использовании искусственного интеллекта для написания речи, предупреждающей об опасностях современных технологий.

Произнося речь, Маркл стояла у мемориала, посвящённого детям, погибшим после цифрового насилия. Слова Меган были очень эмоциональными. Сразу после мероприятия многие отметили, что герцогиня как будто пыталась снова затмить Кейт Миддлтон и принца Уильяма, ведь они всегда были более сдержаны. Маркл же в очередной пыталась показать свой живой американский темперамент.

"Мы наблюдаем появление новых форм вреда быстрее, чем наши системы успевают реагировать, и это затрагивает детей в тревожных масштабах по всему миру. Но эти последствия не являются неизбежными, и предотвращение начинается с одного простого принципа: безопасность детей должна быть заложена в систему, а не зависеть от случайности", — заявила жена принца Гарри.

Но чуть позже речь Меган проверили на использование искусственного интеллекта. И неожиданно выяснилось, что текст герцогиня писала не сама, и даже не при помощи секретаря.

"Формулировки были необычайно отполированными, повторяющимися и ритмически выстроенными", — пояснил эксперт по ИИ.

Пользователи Сети шокированы такой бестактностью, ведь мероприятие было посвящено предупреждению об опасностях быстро развивающихся технологий и искусственного интеллекта.