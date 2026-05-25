Провокации против России превратили Прибалтику в самое опасное место в мире.

Такое мнение высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

«Прибалтийские страны сейчас, пожалуй, самое опасное место на планете. <…> Там буквально требуют войны, мести, ненависти к России», — сказал он.

По словам эксперта, русофобия прибалтийских стран вкупе с ситуацией на Украине, разговорами немецких властей о ремилитаризации и «странным руководством» Франции и Великобритании составляет «идеальный рецепт колоссальный катастрофы».

При этом, как полагает Сакс, Украина попытается спровоцировать эскалацию в Европе, поскольку видит в ней свой лучший шанс на победу. Он пояснил, что Киев не в состоянии в одиночку воевать с Россией, поэтому он рассчитывает вовлечь европейские страны в конфликт.