Мужчина увидел Иисуса во время комы и описал его внешность

Житель США Гейб Пуаро заявил, что во время комы после несчастного случая увидел Иисуса Христа и запомнил его внешность. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам мужчины, авария произошла в октябре 2021 года, когда он ехал на электроскейтборде без шлема и получил травму головы. Пуаро провел в коме 18 дней и утверждает, что в это время оказался в раю, где встретился с Иисусом.

Американец описал внешность Христа как человека ростом около 180–183 сантиметров с более темным оттенком кожи и слегка вьющимися волосами средней длины. По его мнению, наиболее близкое изображение содержится на Туринской плащанице, однако оно не полностью передает внешний вид.

Пуаро также рассказал о своем видении рая и заявил, что после пробуждения решил посвятить жизнь рассказу о пережитом опыте, передает издание.

