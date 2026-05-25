ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за его слов о России
Руководство Европейского союза (ЕС) разочаровалось в новом премьер-министре Венгрии Петере Мадьяре, поскольку тот отказался следовать «антироссийским директивам Брюсселя». Об этом сообщает газета Die Weltwoche.
Отмечается, что радость чиновников из Брюсселя сошла на нет после того, как Мадьяр пообещал вернуться к покупке газа из России после окончания конфликта на Украине.
Ранее Мадьяр назвал условие возвращения Европы к закупкам российского газа. «Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», — сообщил политик.