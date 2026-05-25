Вести переговоры с Россией от Европы должен политический оппонент главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Такое требование для переговорщика назвал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

«Роль переговорщика должна быть наградой, которую не следует давать окружению Урсулы, потому что именно эта элита продвигала войну против России», — пояснил он.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала требования к переговорщику с РФ от Евросоюза. По ее словам, он должен не опускаться до откровенного национализма и русофобии.

Ранее издание Politico сообщило, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией.