Иран в случае подписания рамочного соглашения с США обязуется немедленно открыть Ормузский пролив и в течение 30 дней обеспечить восстановление довоенного уровня судоходства. Об этом сообщает The Washington Post.

Условия открытия Ормузского пролива будут регулироваться меморандумом, согласно которому США и их союзники немедленно прекратят военные действия на всех фронтах, включая Ливан, а Иран обязуется навсегда отказаться от разработки ядерного оружия и уничтожить все запасы обогащенного урана, при этом механизм реализации соглашения стороны начнут обсуждать в ближайшие два месяца. До этого сообщалось, что Соединенные Штаты и Иран пришли к принципиальному согласию об открытии Ормузского пролива.

Предполагается, что даже при самом благоприятном развитии событий быстрого снижения цен не произойдет. В свою очередь портал Axios ранее сообщал, что стороны близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Ирану свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.