В США предупредили страны Прибалтики из-за России

Страны Прибалтики могут не рассчитывать на помощь США, если они продолжат устраивать провокации против России. Об этом Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Идея о том, что если будет задействована так называемая пятая статья — скажем, из-за провокаций Литвы, Латвии или Эстонии, то США нанесут ядерный удар по России, просто абсурдна. Этого не произойдет. Тогда возникает вопрос: если США этого не сделают, что они вообще могут сделать? Почти ничего», — сказал он.

По его словам, США не могут ввязываться в войну на истощение против России, поскольку РФ и Китай могут производить больше оружия, чем Штаты. «И уж точно Китай не будет просто стоять в стороне и смотреть, как мы пытаемся уничтожить Россию», — подчеркнул эксперт.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн обвинил Финляндию и Прибалтику в желании вовлечь США в конфликт с Россией. «Финны, латыши, эстонцы, литовцы больше всего на свете хотят спровоцировать Россию таким образом, чтобы США пришлось решать, выполнять ли статью пять устава НАТО», — сказал он.