Доработка меморандума США и Ирана займет еще несколько дней

Доработка меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может занять ещё несколько дней из-за продолжающихся споров по формулировкам.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным телеканала, американская сторона полагает, что Тегеран согласился на основные пункты сделки. Однако споры вокруг точных формулировок продолжаются, а этот процесс требует длительного согласования в Иране.

Ожидается, что доработка текста меморандума о взаимопонимании займёт ещё несколько дней. Точные сроки подписания документа пока не называются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с Ираном идут упорядоченно и конструктивно.