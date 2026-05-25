В Европе заявили о хаосе на Украине после ударов по Киеву
Удар России по Киеву вверг всю Украину в хаос. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил бывший аналитик разведки Португалии Алешандри Геррейру.
По его словам, России удалось нанести значительный ущерб в результате ударов по Киеву.
Ранее глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко назвал атаку России рекордной. Он отметил, что в результате российского удара в украинской столице было зафиксировано наибольшее количество повреждений с февраля 2022 года.