Рамочное соглашение США и Ирана согласовано на 95%

Соединенные Штаты и Иран согласовали рамочное соглашение на 95%. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По их словам, Тегеран "в принципе согласился с рамочным соглашением", и оно на 95% готово. "У нас есть сделка по ядерному арсеналу и Ормузскому проливу, но мы обсуждаем формулировки", - сказал телеканалу неназванный чиновник.

"Мы не подпишем сделку сегодня или завтра", - полагает собеседник Fox News. По его мнению, президент США Дональд Трамп может дать еще 5-7 дней на то, чтобы довести работу над соглашением до конца. Если Вашингтон не сможет добиться выгодной для себя сделки, ВС США могут возобновить бомбардировку исламской республики, допустил источник телеканала.

Ранее американский лидер заявил, что договоренности с Ираном пока в полной мере не согласованы. Он также сообщил, что поручил своим представителям не спешить с заключением сделки с Тегераном.