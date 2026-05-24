Лидер британской оппозиции обвинил Россию во взломе своего телефона

Лидер британской правой оппозиционной партии Reform UK Найджел Фараж обвинил Россию во взломе своего телефона. Об этом со ссылкой на источники в партии сообщает Daily Mail.

Утверждается, что «враждебные субъекты» хотели заполучить информацию о пожертвовании в пять миллионов фунтов от криптомиллиардера Кристофера Харборна. До взлома об этом знали «только четыре человека в мире». После анализа телефона эксперты по контршпионажу пришли к выводу, что телефон Фаража взломали «враждебные государственные субъекты, почти наверняка связанные с Москвой».

«Эти действия России вызывают глубокую озабоченность и подчеркивают угрозу, которую они представляют для британской безопасности», — сказал Фараж в комментарии для газеты.

Ранее Фараж поспорил из-за снятия украинского флага со здания местной администрации в графстве Эссекс. «При партии Reform UK над нашими общественными зданиями не будет вывешиваться никаких иностранных флагов», — подчеркнул политик.