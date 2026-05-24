Стало известно, из-за чего Си Цзиньпин повысил голос на встрече с Трампом

Китайский лидер Си Цзиньпинь во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом повысил голос, выражая негодование из-за японской политики. Об этом заявила газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Источники издания утверждают, что это вызвало удивление американских переговорщиков. Обсуждение политики Японии даже не упоминалось в программе встречи.

Глава КНР подверг критике японского премьера Санаэ Такаити. Речь шла о ее политике повышения оборонных расходов страны. Трамп ответил Си Цзиньпину, что Япония вынуждена занимать более жесткую позицию в оборонных вопросах из-за якобы растущей угрозы со стороны КНДР. По словам источников газеты, японская тема стала самой горячей фазой в ходе переговоров лидеров КНР и США.

Ранее CNN отметил, что официальный визит президента России Владимира Путина в Китай прошел в более открытой и дружеской обстановке, чем поездка Трампа. Си Цзиньпин назвал отношения с Россией «силой спокойствия посреди хаоса». Китайский лидер также сделал завуалированный выпад в адрес США, когда говорил о «гегемонистских течениях» на международной арене.

Путин подчеркнул, что отношения России и КНР достигли «беспрецедентно высокого уровня» и стали одним из главных стабилизирующих факторов в мире. По мнению CNN, хотя оба лидера получили пышный прием, визит Путина отличался более открытой демонстрацией дружбы. Лидеры подписали совместное заявление, чего не было во время визита Трампа.

Трамп до этого заявлял, что в ходе визита в Китай Вашингтон и Пекин достигли ряда «фантастических» торговых соглашений. Глава Белого дома назвал свой визит «невероятным». Он отметил, что Соединенные Штаты и КНР заключили несколько торговых сделок, выгодных обеим сторонам. По его словам, и Вашингтон, и Пекин стремятся к урегулированию конфликта вокруг Ирана. Президент США отметил, что Китай заинтересован в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, Трамп заверил, что Си Цзиньпин не собирается поставлять Тегерану военное оборудование.