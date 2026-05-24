Рубио наотрез отказался говорить, будет ли он баллотироваться в президенты

Госсекретарь США Марко Рубио отказался обсуждать возможность участия в президентских выборах 2028 года. Он заявил, что полностью доволен нынешней должностью. Об этом Рубио сказал в интервью India Today.

"На это я не отвечаю", — отрезал он в ответ на вопрос о президентских амбициях.

Рубио подчеркнул, что считает пост госсекретаря лучшей работой в американской политике.

По его словам, он очень счастлив выполнять свои обязанности и не представляет себе занятия лучше.