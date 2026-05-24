Вашингтонская администрация допускает возможность возобновления боевых действий против Ирана, если не добьется своих целей путем переговоров с Тегераном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью индийскому телеканалу India Today.

"Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что сделает все необходимое, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Он предпочитает добиться этого путем переговоров и дипломатии, и мы используем все возможности для этого", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

"Но в конечном счете, если это не получится, у президента есть такая возможность, - добавил Рубио, говоря о возобновлении боевых действий против Ирана. - Но мы бы предпочли не это. Наш первоочередной выбор - урегулирование путем переговоров, и мы будем работать над этим".

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. 19 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы дать шанс дипломатии в конфликте вокруг Ирана до начала следующей недели, отложив на этот срок возобновление боевых действий. 23 мая американский лидер заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован.