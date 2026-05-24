Эбола распространяется в ДР Конго несмотря на отмены рейсов

Приостановка авиасообщения в Демократической Республике Конго не помешала дальнейшему распространению вируса Эбола. Об этом сообщил Bloomberg.

© ТК «Звезда»

«(Власти ДР - Прим. ред.) Конго приостановили полеты... на востоке страны, а региональные министры здравоохранения предупредили об усилении трансграничных рисков, связанных с Эболой, поскольку вспышка распространилась на три провинции... Удалось отследить только пятую часть из 1745 выявленных контактов, находящихся под наблюдением», - говорится в материале.

Отмечается, что такая статистика является тревожной. Кроме того, несмотря на ограничения гражданских и коммерческих рейсов, гуманитарные и медицинские по-прежнему могут получать специальное разрешение.

Ранее сообщалось, что число вероятных смертей от Эболы в ДР Конго выросло до 204. Еще 867 случаев отметили как вероятное заражение вирусом.