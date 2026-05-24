Рубио считает, что Иран получит выгоду, если согласится на условия США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран получит выгоду, если выполнит условия Вашингтона по Ормузскому проливу и своей ядерной программе.

"Безусловно, Иран получит выгоду, если действительно согласится на это и на эти переговоры", - сказал он в интервью индийскому телеканалу India Today. Как пояснил руководитель американского внешнеполитического ведомства, США добиваются от властей Ирана "открытия пролива, серьезного ведения переговоров и достижения результата, при котором у них никогда не будет ядерного оружия и будут решены вопросы, касающиеся обогащения [урана] и высокообогащенного урана". "И в обмен на это они получат выгоду", - добавил Рубио.

Он не уточнил, какие шаги со стороны США имеет в виду.

"Пролив должен быть открыт незамедлительно и полностью, - сказал он, разъясняя требования США. - Это первый этап".

"Второй этап состоит в том, что Иран должен начать серьезные переговоры по трем темам: по его обязательствам никогда не иметь ядерные вооружения, ограничениям на его мощности по обогащению [урана] и относительно того, что делать с высоко обогащенным ураном, - продолжил Рубио. - Нет причин иметь уран, обогащенный до 60%, если только вы не хотите превратить его в обогащенный до 90% и использовать в военных целях".

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован. Он сообщил, что провел телефонный разговор с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции и обсудил с ними проект меморандума о взаимопонимании в рамках сделки о мире с Ираном.

Власти Ирана неоднократно подчеркивали, что не стремятся к получению ядерного оружия. Они отмечали, что ядерная программа республики носит исключительно мирный характер.