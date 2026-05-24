Каллас раскритиковали из-за слов об ударе России по Украине

Верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас раскритиковали после ее слов об ударе возмездия России по Украине. Ее заявление прокомментировал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Он отметил, что утверждение главы евродипломатии о целях российской атаки не соответствует действительности.

«Если бы русские хотели "убить как можно больше мирных жителей", они бы использовали "Орешник" против центра Киева, а не против авиабазы ​​в десятках километров оттуда. Это понимает каждый, у кого есть хоть капля мозгов», — подчеркнул эксперт.

Зеленский показал последствия российского удара возмездия

Ранее Каллас заявила, что удары «Орешником», который предназначен для несения ядерных боеголовок, являются «политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны». Она также сообщила, что главы МИД стран ЕС на следующей неделе обсудят усиление давления на Россию.