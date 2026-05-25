$71.2182.54

Рубио заявил о шансах на временную ядерную сделку с Ираном

Московский Комсомолециещё 8

Администрация Соединенных Штатов предпринимает дипломатический маневр для снятия напряженности. Тегерану направлены предложения, которые могут устроить обе стороны.

Рубио заявил о шансах на временную ядерную сделку с Ираном
© Global Look Press

Заявление главы Госдепартамента публикует агентство Reuters.

По словам Марко Рубио, на столе переговоров сейчас находится очень хорошее предложение о вступлении в ограниченные по времени переговоры по ядерному вопросу. Он выразил надежду, что соглашения удастся достичь в обозримом будущем. 

Это сигнал о готовности Вашингтона к временному компромиссу. Ранее США и Израиль уже наносили удары по иранским объектам, но в апреле стороны объявили о прекращении огня. 

Сейчас основным препятствием для нормализации остается статус Ормузского пролива и вопрос блокады портов. Детали нынешнего предложения не раскрываются.