Рубио заявил о шансах на временную ядерную сделку с Ираном

Администрация Соединенных Штатов предпринимает дипломатический маневр для снятия напряженности. Тегерану направлены предложения, которые могут устроить обе стороны.

Заявление главы Госдепартамента публикует агентство Reuters.

По словам Марко Рубио, на столе переговоров сейчас находится очень хорошее предложение о вступлении в ограниченные по времени переговоры по ядерному вопросу. Он выразил надежду, что соглашения удастся достичь в обозримом будущем.

Это сигнал о готовности Вашингтона к временному компромиссу. Ранее США и Израиль уже наносили удары по иранским объектам, но в апреле стороны объявили о прекращении огня.

Сейчас основным препятствием для нормализации остается статус Ормузского пролива и вопрос блокады портов. Детали нынешнего предложения не раскрываются.