Названы пять стран, заблокировавших новый план НАТО для Киева

Британия, Франция и еще три страны НАТО отвергли предложение союзников по альянсу тратить 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в НАТО.

Подобную инициативу продвигал генсек ГАТО Марк Рютте. Он хотел ратифицировать ее на саммите альянса в Анкаре, но на этой неделе признал, что его план «не будет реализован, поскольку он не получил достаточной поддержки».

«Я не думаю, что этот вариант будет предложен», — заявил он журналистам, не назвав страны, которые не захотели тратить 0,25% ВВП на поддержку Киева.

Однако источник The Telegraph сообщил, кто выступил против.

«Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали эту идею, когда она была высказана в ходе дискуссий о том, как усилить поддержку Киева», — пишет газета.

Инсайдер в НАТО также уточнил, что семь стран-членов уже тратят более 0,25 процента ВВП на военную помощь Зеленскому. Они поддержали инициативу Рютте.

