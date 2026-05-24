Макрон предостерёг Лукашенко от вовлечения Белоруссии в конфликт на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерёг белорусского лидера Александра Лукашенко от вовлечения Минска в вооружённый конфликт на Украине.

Такое утверждение со ссылкой на окружение Макрона приводит телеканал TF1. По его данным, в ходе телефонного разговора с Лукашенко Макрон также призвал белорусского коллегу предпринять необходимые шаги для улучшения отношений Минска с Европой.

«(Макрон. — RT) подчеркнул риски, которые несёт для Белоруссии втягивание в войну...» — приводит текст сообщения РИА Новости.

Ранее в воскресенье, 24 мая, стало известно о телефонном разговоре Лукашенко с Макроном. Сообщалось, что инициатором этой беседы выступил Париж.