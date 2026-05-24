В Киеве раскрыли, когда США реально начнут останавливать конфликт

Реальный процесс мирного урегулирования начнется только тогда, когда переговорную делегацию США возглавят ключевые фавориты будущей президентской гонки 2028 года — вице-президент Джей Ди Вэнс или государственный секретарь Марко Рубио. Об этом в эфире информационного проекта «Новости.LIVE» заявил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.

По мнению эксперта, текущий формат потенциальных мирных переговоров напрямую связан с политическим циклом в США и будущими президентскими выборами.

«Реальный мирный трек будет тогда, когда американскую делегацию возглавит кто-нибудь из кандидатов на выборы 2028 года — или Вэнс, или Рубио», — считает Кущ.

Он подчеркнул, что постепенное появление данных политиков в международных контактах свидетельствует о начале «тестирования» возможных форматов будущего урегулирования со стороны Вашингтона. При этом аналитик добавил, что в данный момент речь идет не о финальной стадии прекращения огня, а о долгосрочном формировании прочной переговорной архитектуры под эгидой Республиканской партии США.