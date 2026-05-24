«Это была ужасная ночь»: на Западе отерагировали на удар «Орешником» по Украине

Западные СМИ отмечают, что сегодня ночью Россия предприняла одну из самых массированных и интенсивных воздушных атак за все время конфликта. ВС РФ в третий раз применили мощную гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник».

Немецкое агентство dpa пишет, что Россия в воскресенье подтвердила третье применение своей новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по военным объектам на Украине.

«Россия пригрозила отомстить за нападение Украины на колледж.., в результате которого 21 учащийся был убит и десятки получили ранения. Украинские власти заявили, что ракета поразила крупный город Белая Церковь в Киевской области», — отмечает dpa.

Агентство добавляет, что чрезвычайно высокая скорость до 12 000 километров в час и дальность до 5 000 км делает «Орешник» «потенциальной угрозой для всего европейского континента».

Reuters передает реакцию западных лидеров. «Европейские лидеры осудили атаку, а Великобритания и Германия назвали использование «Орешника» — ракеты средней дальности, способной нести ядерные боеголовки, "эскалацией"», — сообщает агентство.

По данным Reuters, массированная атака «вызвала разрушения в Лукьяновке, северном районе Киева, где находится ракетный завод».

Журналисты Associated Press слышали «мощные взрывы возле центра города и рядом с правительственными зданиями». Ущерб был зафиксирован в 40 местах в нескольких районах Киева.

«Сирены воздушной тревоги гремели всю ночь, а дым поднимался по городу от ударов», — отмечает NBC News.

«Это была ужасная ночь, и ничего подобного за всю войну не было», — сказала журналистам жительница Киева Светлана Онофрийчук.

Сайт телеканала пишет, что Минобороны РФ подтвердило, что использовало «Орешник», а также другие типы ракет для ударов по украинским военным командным объектам, авиабазам и военно-промышленным предприятиям. Атака стала ответом на удары ВСУ по гражданским объектам на российской территории.

NBC напоминает, что президент России Владимир Путин в пятницу осудил удар беспилотника по общежитию колледжа в Старобельске, где погиб 21 студент и были ранены 42. Путин приказал российским военным представить свои предложения о ответных действиях.

Зеленский показал последствия российского удара возмездия

Французский телеканал BFMTV сообщает, что президент Макрон «осудил российские бомбардировки гражданских объектов», а Зеленский потребовал «решений» от западных союзников, чтобы «подтолкнуть Россию к разрешению конфликта».

Подробно анализирует характеристики гиперзвуковой ракеты «Орешник» итальянский телеканал Rai. Сообщается, что она «может поражать цели по всей Европе» и это «баллистическая ракета, которой так боятся».