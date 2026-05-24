Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в двойных стандартах после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике (ЛНР). Свой пост он опубликовал в соцсети Х.

Дотком прокомментировал публикацию фон дер Ляйен, в которой она обвинила Россию в атаках на мирное население Украины минувшей ночью.

«Подождите. Разве незадолго до этого Украина не атаковала студенческое общежитие в ЛНР? Так кто же на самом деле проявляет жестокость? Кто пренебрегает человеческой жизнью и мирными переговорами? Кто совершает террор против мирного населения? Уточните факты. Вы позорите ЕС», — написал Дотком.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали колледж в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 человек не выжил. Здание общежития частично обрушилось. В ЛНР объявлен двухдневный траур. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.