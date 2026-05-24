Axios: соглашение США и Ирана не будет подписано в воскресенье
Предстоит согласовать несколько деталей документа, а по отдельным частям сделки идёт обмен мнениями. Информацию опубликовал в соцсети Х журналист издания Барак Равид со ссылкой на представителя администрации президента США.
«Есть некоторые слова, которые важны для нас, и некоторые формулировки, которые значимы для них», — пояснил американский источник.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ранее заявлял, что переговоры с Ираном идут конструктивно, отметив, что дал указание переговорщикам не торопиться со сделкой, так как время на стороне Вашингтона.