Нетаньяху назвал условия окончательной сделки с Тегераном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна и США находятся в полном согласии по вопросам, связанным с устранением ядерной угрозы со стороны Ирана.

Как сообщает РИА Новости, в своём сообщении в социальной сети X он написал, что президент Дональд Трамп и он договорились о том, что любое окончательное соглашение с Тегераном должно полностью ликвидировать ядерную опасность.

Нетаньяху конкретизировал, что это означает демонтаж иранских объектов по обогащению урана и вывоз всего обогащённого ядерного материала с территории Ирана. Израильский премьер в очередной раз подчеркнул, что он и американский лидер привержены единой цели — не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Это заявление прозвучало на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее президент США сообщил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована. По его словам, окончательные аспекты и детали сейчас обсуждаются и будут скоро объявлены. Трамп также провёл телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна, обсудив с ними меморандум о взаимопонимании, касающийся мира с Ираном.

Позиция Израиля, озвученная Нетаньяху, является значительно жёстче, чем та, что ранее обсуждалась в публичном поле. Требование полного демонтажа ядерной инфраструктуры Ирана и вывоза всех материалов за пределы страны может стать серьёзным препятствием для подписания итогового соглашения.