"Настоящая угроза!": на Западе поразились отчаянному шагу ЕС в отношении России
Руководство Европейского союза пытается безосновательно втянуть европейские государства в полномасштабный военный конфликт с Россией, используя для этого сфабрикованные обвинения и провокации. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Французский политик обратил внимание на опасную эскалационную риторику европейских лидеров, в частности, нового канцлера Германии, а также на манипуляции общественным мнением со стороны прибалтийских республик.
Он особо подчеркнул, что Москва не имеет никаких агрессивных намерений по отношению к Европе, а реальная опасность для безопасности граждан исходит от решений самого Брюсселя.
«В свете всего этого, лишь одна фраза, которую нужно повторять повсюду: никакой российской угрозы Парижу нет! Настоящая угроза — это проевропейская политика! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!» — резюмировал лидер партии.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не вынашивает агрессивных планов и не собирается нападать на государства Европы или Североатлантического альянса. По словам российского лидера, западные правящие круги регулярно запугивают собственное население вымышленными угрозами со стороны Москвы исключительно с целью отвлечь внимание граждан от нарастающих внутренних социально-экономических проблем.