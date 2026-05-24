Руководство Европейского союза пытается безосновательно втянуть европейские государства в полномасштабный военный конфликт с Россией, используя для этого сфабрикованные обвинения и провокации. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Французский политик обратил внимание на опасную эскалационную риторику европейских лидеров, в частности, нового канцлера Германии, а также на манипуляции общественным мнением со стороны прибалтийских республик.

«Это уже началось в Германии, где канцлер Мерц, словно безумец, пытается разжечь войну против России. Мы также видим, как ЕС взбудоражен беспилотниками в странах Балтии. Хотя они принадлежали Украине, вину все равно возложили на Россию», — написал Филиппо.

Он особо подчеркнул, что Москва не имеет никаких агрессивных намерений по отношению к Европе, а реальная опасность для безопасности граждан исходит от решений самого Брюсселя.

«В свете всего этого, лишь одна фраза, которую нужно повторять повсюду: никакой российской угрозы Парижу нет! Настоящая угроза — это проевропейская политика! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!» — резюмировал лидер партии.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не вынашивает агрессивных планов и не собирается нападать на государства Европы или Североатлантического альянса. По словам российского лидера, западные правящие круги регулярно запугивают собственное население вымышленными угрозами со стороны Москвы исключительно с целью отвлечь внимание граждан от нарастающих внутренних социально-экономических проблем.