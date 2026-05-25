Трамп призвал несколько стран к нормализации отношений с Израилем

Президент США Дональд Трамп в ходе субботнего телефонного разговора с лидерами ряда ближневосточных стран и Пакистана призвал их присоединиться к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем на случай, если Вашингтон и Тегеран достигнут мирной сделки. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По его информации, американский лидер, 23 мая, во время телефонного разговора с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции, выразил надежду, что по окончании иранского конфликта страны, которые не являются участницами Авраамовых соглашений или не имеют мирного договора с Израилем, нормализуют свои отношения с Тель-Авивом.

Представители Катара, Пакистана и Саудовской Аравии, не имеющих дипломатических отношений с Израилем, были удивлены просьбой хозяина Белого дома, передает портал. "В телефонном разговоре повисла тишина, и Трамп пошутил, спросив, все ли еще на связи", - рассказал Axios один из чиновников. Американский лидер отметил, что вопросом нормализации отношений между этими странами и Израилем в ближайшие недели займутся спецпосланник президента Стив Уиткофф, а также предприниматель Джаред Кушнер.

Ранее президент США в публикации в соцсети Truth Social допустил, что Иран в будущем может пожелать присоединиться к Авраамовым соглашениям.

Авраамовы соглашения были достигнуты Израилем и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020-2021 годах. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.