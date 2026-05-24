Во Франции задержали участников банды, угнавшей автомобили на €2 млн

Несколько участников банды, совершившей кражу десятков дорогих машин с охраняемой парковки в Париже, задержали во Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Источник в прокуратуре Парижа сообщил изданию, что 21 из 27 украденных машин была обнаружена. Добыча угонщиков включала авто таких марок как Porsche, Ferrari и Maserati, их общая стоимость составляет около €2 млн. Некоторые из найденных автомобилей оказались "повреждены или частично сожжены". При этом злоумышленники успели развезти их по всей стране - большинство все еще были в столичном регионе, однако некоторые удалось найти в районе Нанта и Лиона.

По данным следствия, в массовом угоне, осуществленном с охраняемой парковки в XV округе Парижа в ночь с 16 на 17 мая, участвовали порядка 50 человек. Соответствующий вывод был сделан по итогам анализа записей с камер наблюдения на парковке, куда злоумышленники проникли, взломав входную дверь, и где затем они украли ключи и документы находившихся там автомобилей.