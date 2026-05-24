Иран обозначил новую «красную линию» в переговорах с США

Власти Ирана не доверяют США и требуют разблокировать иранские активы и частично снять санкции. Это «красная линия» при заключении возможной сделки, сообщает Fars.

Агентство отмечает, что последние продолжения Вашингтона не устраивают Иран. Американцы «вновь нарушили свои обещания по освобождению заблокированных активов Ирана» и пытаются отложить этот вопрос на будущее.

«Однако иранские чиновники заявляют, что не отступят от этой красной линии», — пишет агентство.

Подчеркивается, что любое потенциальное соглашение между Ираном и США возможно только «при ощутимой экономической выгоде для иранского народа». Одним из наиболее важных условий является разблокирование активов Тегерана. Другой ключевой момент — снятие санкций с нефти, нефтехимии и их производных.

При этом в Иране многие крайне недоверчиво относятся к сделкам с США.

«Ненадежность Соединенных Штатов и систематическое нарушение ими взятых на себя обязательств лишили Иран всякого доверия к этой стране», — пишет Fars.

Представители переговорной группы и военные командиры заявляют, что «все варианты остаются на столе переговоров», но «на пустые обещания Вашингтона» Исламская Республика полагаться не будет, заключает агентство.

В субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Ираном был достигнут прогресс, а в воскресенье анонсировал «хорошие новости» об Ормузе и ядерной программе Тегерана.