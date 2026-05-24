CBS: Трамп не пойдет на сделку с Ираном без вывоза из республики урана
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул, что Вашингтон не согласится на окончательные договоренности с Ираном, если они не будут предусматривать вывоз с территории исламской республики обогащенного урана. Об этом сообщила в X корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.
Лидер США 23 мая заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован. Он сообщил, что провел телефонный разговор с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции и обсудил с ними проект меморандума о взаимопонимании в рамках сделки о мире с Ираном.
Ранее в интервью порталу Axios Трамп заявил, что шансы на заключение сделки с Ираном или возобновление боевых действий составляют 50 на 50. Он добавил, что намерен 23 мая провести совещание со своей командой переговорщиков и 24 мая принять решение о возможном возобновлении боевых действий с Ираном.