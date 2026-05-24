Трамп оценил ход переговоров с Ираном

Переговоры США с Ираном идут упорядоченно и конструктивно. Об этом заявил глава американской администрации Дональд Трамп.

По словам американского лидера, он обратился к своим представителям с просьбой не спешить с заключением сделки.

«...Время на нашей стороне», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Ирану может потребоваться несколько месяцев, чтобы согласовать с США план по обогащённому урану.