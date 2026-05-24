Рубио назвал США гостеприимной страной, несмотря на наличие "глупых людей"

Соединенные Штаты остаются гостеприимной страной, но в ней есть "глупые люди", которые допускают глупые высказывания. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая в ходе своего визита в Индию на просьбу журналиста прокомментировать расистские высказывания в адрес индийцев и американцев индийского происхождения.

"США - очень гостеприимная страна. Но в каждой стране мира есть глупые люди. Уверен, такие люди есть и здесь, и в Соединенных Штатах. В США тоже есть люди, которые постоянно делают глупые комментарии", - сказал Рубио.

Комментируя влияние ограничений на поездки индийцев в США, он отметил, что изменения в миграционной политике США не направлены против Индии.

"Изменения, которые происходят сейчас, или модернизация нашей миграционной системы, не ориентированы на Индию и не являются специфическими для Индии. Это глобальный процесс, который применяется по всему миру", - заявил Рубио.

По словам госсекретаря, "отношения США и Индии не потеряли импульс".

"Некоторые могут так говорить, но я этого не вижу ни в какой форме", - заявил он.

Говоря о торговых тарифах США в отношении Нью-Дели, Рубио заявил, что они не связаны исключительно с Индией и стали частью глобального пересмотра торговой политики США.

"Речь идет не об Индии. Президент [США Дональд Трамп] не ставил цель создать напряженность с Индией из-за торговли. Речь идет о необходимости устранения накопившихся дисбалансов в американской экономике, и этот подход применяется на глобальном уровне", - сказал госсекретарь.

В последние годы в Индии усилилась обеспокоенность в связи с антииндийской риторикой в США, включая комментарии в соцсетях, а также с рядом инцидентов в отношении индийцев и студентов индийского происхождения. Так, в 2024 году широкий резонанс получила серия нападений на индийских студентов в Чикаго и Атланте. Кроме того, в южноазиатской республике в апреле вызвали резонанс высказывания одного из американских радиоведущих, назвавшего Индию "адской дырой". Индийский МИД тогда осудил эти слова.