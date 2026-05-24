Иран может согласовать с США план по обогащенному урану за несколько месяцев

Тегерану может потребоваться 30—60 дней, чтобы согласовать с США план по иранским запасам обогащённого урана.

Такое утверждение приводит американская газета The New York Times. Издание со ссылкой на иранских чиновников отмечает, что заключение этой сделки может позволить разблокировать замороженные за рубежом активы Ирана на сумму $25 млрд.

«План в отношении запасов высокообогащённого урана... может быть согласован в течение 30—60 дней», — утверждается в материале.

Ранее издание сообщило, что предполагаемая сделка США и Ирана может включать отказ исламской республики от запасов урана.